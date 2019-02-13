شكرا لقرائتكم خبر عن أغانى جديدة لأنغام ومحمد محيى بتوقيع محمد العشى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح الموزع محمد العشي لـ"الخليج 365" أنه يتعاون مع عدد من نجوم الطرب فى ألبوماتهم الجديدة، منهم المطربة أنغام التى يتعاون معها بأغنية من كلمات الشاعر صابر كمال، وألحان مصطفى العسال.

وأضاف العشى أنه يتعاون أيضا مع المطرب محمد محيي بـ 5 أغنيات ومن المقرر أن يتم تسجيلها خلال الفترة المقبلة، معربا عن أمنياته أن تنال هذه الأغانى إعجاب الجمهور.

يذكر أن آخر ألبومات محمد محيى يحمل اسم "مظلوم" وصور من خلاله فيديو كليب يحمل اسم "الأغنية الهد" فى الألبوم، وكانت آخر أعمال محيى دويتو غنائى مع فريق بلاك تيما من خلال أغنية "الراوى" كلمات الشاعر الغنائى ميدو زهير وألحان أمير صلاح وتوزيع وليد ميمنى.