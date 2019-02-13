شكرا لقرائتكم خبر عن كان نفس الجو ونفس الناس.. يارا عبيد تعود بأغنية "القهوة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "نفس التفاصيل نفس الإحساس، وده عيب تقريبًا و مكنش ميزه".. بمثل هذه الكلمات كشفت المطربة يارا عبيد الغطاء عن أجدد أغانيها "القهوة"، والتى تبدأ بها انطلاقتها الغنائية الجديدة لعام 2019.

يارا من أجدد الأصوات الصاعدة فى مجال الأندرجراوند والموسيقى البديلة، بدأت رحلتها الغنائية من منصة الساوند كلاود، بإطلاقها عدة أغانى ذات طابع "الكوفرز"، أعادت خلالها تقديم أشهر الأغانى العربية على طريقتها الخاصة، وأطلت بأولى حفلاتها الرسمية فى مارس الماضى، وتعد هذه الأغنية الجديدة ثانى أغنياتها "الأوريجينال"، بعد قرابة سنة عن أغنيتها الأولى "عصفور".