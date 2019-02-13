“عائض القرني ينظم قصيدة قصيرة في زيارة محمد بن سلمان للحرم المكي

كتب امير فتحي في الأربعاء 13 فبراير 2019 05:27 صباحاً -

علق الداعية الدكتور الشيخ عائض القرنى، على الزيارة التى قام بها ولى العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى الحرم المكى فجر امس، لتفقد سير الأعمال فى مشاريع التوسعة.

وفى 8 أبيات قصيرة لكنها موجزة علق القرنى على هذه الزيارة بقوله:

نسلُ الملوكِ هنا يُستَمْطر الكرمُ

والمجدُ والعزُّ عند الركن يزدحِمُ

فقبِّل الحجر الأبهى تجدْ أرجاً

فيه شفائفُ مبعوث الهدى وفَمُ

مرّغ جبينك حيّى الله طلعتهُ

للواحد الفرد من ذلّت له الأممُ

هنا ضياءٌ هنا فجرٌ هنا ألقُ

هنا سلامٌ هنا فخرٌ هنا قممُ

كان الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، قد ترأس مساء أمس، الاجتماع الثانى لمجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، المسئولة عن تحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين.

وتهدف رؤية الملك سلمان إلى الارتقاء والنهوض بكافة الأعمال والخدمات وإنشاء منظومة مستدامة تشمل فى مخططاتها العنصر البشرى والبنية التحتية والنسيج الاجتماعى بشكل عام ويكون الحرم المكى والمشاعر المقدسة فى قلبه.