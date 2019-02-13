يسرا اللوزي وكرارة وأحمد عبدالعزيز في كواليس "كلبش3" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة يسرا اللوزي، صورة جمعتها بفريق عمل مسلسل "كلبش3"، بطولة الفنان أمير كراره، الذي من المقرر عرضة ضمن السباق الرمضاني المقبل، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وأوضحت الصورة بجانب "اللوزي"، محمد علي رزق، أحمد العوضي، الفنان الكبير أحمد عبدالعزيز، بطل المسلسل أمير كراره، فريق العمل.

يذكر أن مسلسل "كلبش 3" يشارك فيه الفنان هشام سليم، وروجينا، ومن تأليف باهر دويدار، ومن إخراج بيتر ميمي.​