شكرا لقرائتكم خبر عن صابر الرباعى يطرح فيديو كليب أغنيته الجديدة "أين أذهب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح الفنان صابر الرباعي، فيديو كليب أغنيته الجديدة "أين أذهب"، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير " يوتيوب"، اليوم الثلاثاء، و الأغنية من كلمات نزار قباني، ألحان الموسيقار الدكتور طلال، توزيع يحيى الموجي.

ويحيى الرباعى، حفلا غنائيا يوم 15 فبراير فى عيد الحب بمدينة مونتريال بكندا، ويغنى أروع أغنياته القديمة والحديثة، منها "عزة نفسى، غلطان، جرحى ما شفى، عز الحبايب، ياللى جمالك، ع اللى جرى، أمى، ضاقت بك، بنتخلق، خلص تارك، أتحدى العالم، سيدى منصور، وبرشا برشا ".