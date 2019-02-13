بودي جارد "الطرابلسي" وزوج "ويزو".. لقطات من العرض الخاص لـ"عيش حياتك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

أقيم مساء الثلاثاء، العرض الخاص لفيلم "عيش حياتك" للفنان سامح حسين، حيث حضر لدار عرض الفيلم، أبطاله سامح حسين وساندي وسامية الطرابلسي، وعدد من نجوم الفن منهم:"أحمد التهامي، وكريم محسن، ونضال الشافعي، والفنان محمد رياض وأحمد حلاوة، وسعد الصغير، وويزو، وحامد شراب، وكريم كوجاك.

ونرصد لكم في هذا التقرير لقطات من العرض الخاص لفيلم "عيش حياتك"

- ويزو وزوجها

حضرت الفنانة دينا محسن الشهيرة بـ"ويزو" نجمة مسرح مصر إلى العرض الخاص للفيلم برفقة زوجها شريف، وقد ظهر الاثنين سويا طوال عرض الفيلم.

- عناق بين سامح حسين ونضال الشافعي

وصل الفنان نضال الشافعي إلى قاعة العرض قبل بدء الفيلم، وفور وصوله لدار العرض تعانق الفنانان.

بودي جارد سامية الطرابلسي

دخلت الفنانة الصاعدة سامية الطرابلسي إلى صالة العرض الخاص لفيلم "عيش حياتك" برفقة البودي الجارد الخاص بها، وظهرت طوال العرض برفقة البودي الجارد، الذي يظهر معها في جميع صور العرض.

حضور أبطال مسرح مصر

حرص عدد من نجوم مسرح مصر على التواجد في صالة عرض الفيلم، وحضر منهم الفنانة "ويزو"، والفنان حامد الشراب، والفنان إبرام سمير.

"عيش حياتك" فيلم رومانسي كوميدي تدور أحداثه عن "إبراهيم" الذي تتسم شخصيته بالتحفظ والخوف من كل جديد، ويعيش حياة روتينية شديدة، لكن من خلال حملة دعاية تقوم بها الشركة يسافر إبراهيم وداليا زميلته لتصوير حملة إعلانية باسم عيش حياتك.