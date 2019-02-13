كتب امير فتحي في الأربعاء 13 فبراير 2019 02:57 صباحاً -
اعتبر الممثل الأمريكي جورج كلوني أن ما يحدث مع ميغان ماركل زوجة الأمير هاري من مضايقات وتسليط الأضواء على حياتها الخاصة من قبل الإعلام يشابه تماما ما كان يحدث مع الأميرة ديانا قبل وفاتها.
وقال الممثل الشهير إن وسائل الإعلام تضايق ميغان ماركل دوقة ساسكس مثلما كانت تفعل مع الأميرة ديانا التي قتلت في حادث سيارة بينما كان يلاحقها مصورون من مطاردي المشاهير (الباباراتزي).
وقال كلوني لمجلة “هو” الأسترالية “إنهم يلاحقون ميغان ماركل في كل مكان، انها تتعرض للملاحقة والتشهير”.
مضيفا “إنها امرأة حامل في الشهر السابع وتتعرض للملاحقة والتشهير والمطاردة بنفس الأسلوب الذي تعرضت له ديانا ويبدو أن التاريخ يعيد نفسه”.
وقال كلوني “لا أستطيع أن أصف لكم كم هو مزعج ذلك الأمر”.
كانت هذه تفاصيل خبر جورج كلوني خائف على ميغان ماركل ويشبهها بالاميرة ديانا: “التاريخ يعيد نفسه”!.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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