إنجين أكيوريك بإطلالة "بريئة" وبيرجوزار كوريل تتزيّن باللؤلؤ بحفل افتتاح فيلمهما الجديد!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حضرَ العديدُ من النجوم الأتراك حفل افتتاح فيلم "عشق واحد وحياتين" والذي يقوم ببطولته النجم التركي إنجين أكيوريك إلى جانب الفنانة التركية بيرجوزار كوريل.

وتألّق أكيوريك في حفل الافتتاح ببدلة باللون الرمادي وأسفلها تيشيرت باللون الأبيض، كما اختار تسريحة شعر مميزة منحته بعض البراءة، وتألّقت زميلته في العمل كوريل بالفستان الأسود مع حزام عريض على الخصر وأكملت إطلالاتها بعقد ضخم من اللؤلؤ.

كما حرص النجم أراس ايناملي على التواجد في حفل الافتتاح إلى جانب حبيبته بيجا أونال، وتألق ميرت فيرات وزوجته أديل في حفل الافتتاح بإطلالات باللون الأسود الكامل.

يُشار إلى أن نجم مسلسل "فاطمة" والذي اشتُهر في الوطن العربي بشخصية كريم كان قد غاب مؤخرًا فترة طويلة عن الدراما التلفزيونية بعد فشل مسلسله الأخير "حتى الممات" إلى جانب الفنانة فهرية أفغان.

وعاد لجمهوره عن طريق المشاركة في بعض الأفلام آخرها "عشق واحد وحياتين" والمقرّر أن يتم طرحه بشكل رسمي في جميع دور العرض يوم 15 فبراير الحالي.

ويتوقّع الثنائي إنجين أكيوريك وبيرجوزار كوريل أن يُحقّق فيلمهما والمأخوذة فكرته عن الفيلم العالمي proposal للنجمة ساندرا بولوك نجاحًا كبيرًا.