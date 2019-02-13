سيلينا غوميز تحتفلُ بخطوبة صديقتها بـ "البكيني الأبيض" على الشاطئ!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عادت النّجمة العالمية سيلينا غوميز 26 عامًا، للأضواء مُجددًا الشّهر الماضي، وذلك بعد انقطاع وصل بضعة أشهرٍ، استغلّته النّجمة للتركيز على صحّتها.

وفي أجدد ظهور لها، احتفلت غوميز بخطوبة صديقتها المُقرّبة "كورتني جاي بيري" على أحد الشّواطئ، حيث ارتدت بكيني أبيض كشف عن بطنها الممشوق وسيقانها الرّشيقة، بينما اعتمدت تسريحة شعر ذيل الحصان العلوية، وتزيّنت بأقراط هوب الدائرية من علامة Jennifer Fisher، وصل سعرها إلى 649 دولارًا.

وفي تعليقها على الصّورة، كتبت سيلينا: "صديقتي المُقرّبة ستتزوّج قريبًا، فنحن نحتفل بها، السّيدة لوبيز المُستقبلية"، علمًا بأنه قد تواجد مع غوميز وجاي بيري فتاتان، لم يتم الكشف عن هويتهما.

يُشارُ إلى أنّه منذ عودة سيلينا غوميز لأضواء الشّهرة مُؤخرًا، وهي تهتم بصديقاتها، ففي نهاية شهر يناير الماضي، شاركت صديقتها "جوليا مايكلز" الغناء في أجدد أغانيها التي حملت اسم Anxiety أي "القلق".