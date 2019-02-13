شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الكواليس حاجة تانية خالص.. شوف كاردى بى خلال استعدادها لـGrammy والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثارت نجمة الراب الشهيرة كاردي بي الكثير من الجدل بإطلالتها خلال حفل توزيع جوائز Grammy لعام 2019 كونها ظهرت بعدد من التصميمات " الغريبة "، والتي حملت إمضاء Mugler ، لكن لم ير الكثير من محبي وعشاق النجمة البالغة من العمر 26 عام كواليس استعدادها للظهور أمام عدسات المصورين .

ففي أحد مقاطع الفيديو ظهرت كاردي بي وفريق عمل كامل يقومون بإعدادها لتظهر على السجادة الحمراء ويقومون بمساعدتها لارتداء ملابسها و اكسسواراتها ، كذلك ظهرت كاردي بي بجلسة تصفيف الشعر والماكياج ، و هي الكواليس التي من الصعب أن تخرج للنور.