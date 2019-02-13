شكرا لقرائتكم خبر عن بعد طرح ألبومها بأيام.. أمينة تحيى حفل عيد الحب بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد المطربة أمينة، لإحياء حفل عيد الحب غدا الخميس، المقرر إقامته فى أحد المراكب النيلية بمنطقة الزمالك، ومن المقرر أن تقدم خلال الحفل عددًا من أغانى ألبومها الجديد، والذى تم طرحه خلال الأيام الماضية، بالإضافة إلى عدد كبير من أغانيها القديمة.

كانت أمينة قد طرحت ألبومها الغنائى الجديد، الذى يحمل عنوان "اللى راحوا"، فى الأسواق وعلى اليوتيوب ومحطات الراديو.

يذكر أن المطربة أمينة أعربت عن سعادتها بردود الأفعال التى تلقتها على فيديو كليب أغنية "عاش يا وحش" التى طرحته الشهر الماضى ويذاع حاليا على "مزيكا" وحقق نسب مشاهدة عالية وهو من إخراج جميل جميل مغازى.