شكرا لقرائتكم خبر عن صفحة مزورة باسم ياسر جلال تستغل اسمه فى أزمة منى فاروق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت صفحة مزورة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تحمل اسم النجم ياسر جلال، صورة له تجمعه بالممثلة منى فاروق، والمسجونة حاليا على ذمة التحقيقات لاتهامهما بنشر فيديو فاضح مع مخرج شهير، وكتبت الصفحة التى تحمل اسم ياسر جلال :"اتقوا ربنا يا أخوانا منى فاروق وشيما الحاج مش بس نجوم، دول إخواتى ورغم إنه صعب حد ياخد دور فى الأعمال سواء الدراما والسينما عاوز وسائط بس مش توصل للحاجات المخلة فى الأدب فاتقوا ربنا صح إنهم أرتكبوا خطأ بس دول بنات ناس وعيلة محترمة".

من جانبه نفى النجم ياسر جلال لـ"الخليج 365"، امتلاكه لأى صفحات خاصة أو رسمية على مواقع التواصل الاجتماعى بمختلف فروعها سواء كان فيس بوك أم إنستجرام وتويتر، لافتا إلى أنه لايميل إلى استخدامها وغير متمكن من التعامل مع السوشيال ميديا من الأساس.

يذكر أن النجم ياسر جلال يواصل حاليا تصوير أحداث مسلسله الجديد "لمس أكتاف" فى منطقة مصر القديمة، والمتوقع منافسته بقوة خلال سباق رمضان المقبل، من تأليف هانى سرحان، وإنتاج شركة سينرجى، وإخراج حسين المنباوى، ويشارك فى بطولته فتحى عبد الوهاب، حنان مطاوع، هبة عبد الغنى، محمد عز، سمر مرسى، وبطل العالم السابق كرم جابر.