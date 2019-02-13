نضال الشافعي في العرض الخاص لـ "عيش حياتك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ضياء مصطفى:

وصل الفنان نضال الشافعي، مساء الثلاثاء، إلى دار العرض الخاص لفيلم "عيش حياتك"، في إحدى سينمات منطقة التجمع الخامس.

فور وصوله إلى دار العرض، تعانق الفنان سامح حسين مع الفنان نضال الشافعي طويلاً. وقال الشافعي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "سامح حسين فنان موهوب ويستحق أن يكون في منطقة أميز وأحسن مما هو فيها، وإن شاء الله ربنا يحسن سوق الفيلم وينقل سامح لمرحلة تانية".

"عيش حياتك" فيلم رومانسي كوميدي بطولة سامح حسين، نادية الطرابلسي، ساندي، علاء مرسي. والعمل من تأليف وسام حامد، وإخراج تامر بسيوني.