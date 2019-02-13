ندى بسيوني "بدوية" وصبا مبارك بإطلالة أنيقة.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد -محمد مجدي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن، خلال 24 ساعة:

أسما شريف منير

نشرت المذيعة أسما شريف منير، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، صورة جديدة لها ظهرت فيها بإطلالة أنيقة.

بسمة بوسيل

نشرت الفنانة المغربية بسمة بوسيل، زوجة المطرب تامر حسني عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، صورة جديدة لها ظهرت بإطلالة جذابة.

لارا إسكندر

نشرت الفنانة لارا إسكندر صورة جديدة لها من أحدث جلسة تصوير، عبر صفحتها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة جديدة نالت اعجاب متابعيها.

ندي بسيوني

نشرت الفنانة ندي بسيوني، عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، صورة جديدة لها بالملابس البدوية متابعيها.

ناردين فرج

نشرت المذيعة ناردين فرج صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية بموقع "انستجرام"، وظهرت خلالها تتناول القهوة، ونالت اعجاب متابعيها.

أمل حجازي

نشرت المطربة أمل حجازي صورة جديدة لها، عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت وهي بإطلالة أنيقة، ونالت الصورة إعجاب الجمهور.

منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي صورة جديدة لها، عبر صفحتها الرسمية بموقع "انستجرام"، وظهرت فيها على طريقة "سيلفي" وهي تقود سيارتها.

سما المصري

نشرت الفنانة سما المصري، صورة جديدة لها، عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت فيها على طريقة "سيلفي" بروب الاستحمام، وقد حازت الصورة على إعجاب الجمهور.

عمرو سعد

نشر الفنان عمرو سعد صورة جديدة له، عبر حسابه على "إنستجرام"، ظهر فيها في حديقة منزله، ونالت الصورة اعجاب الجمهور.

صبا مبارك

نشرت الفنانة الأردنية صبا مبارك صورة جديدة لها من أحدث جلسة تصوير، عبر صفحتها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة جديدة نالت اعجاب متابعيها.