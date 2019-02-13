محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشر موقع الخليج 365، أمس الثلاثاء، عددًا من الأخبار الفنية المتعلقة بتوافد نجوم الفن على العرض الخاص لـ "عيش حياتك"، وكواليس مسلسل "زلزال" لمحمد رمضان، وأحدث ظهور للفنانة شهيرة، وياني يصل أبو ظبي استعدادًا لحفل الخميس، وغيرها. وإليكم تفاصيل ما تم نشره.

كانت هذه تفاصيل خبر ​النشرة الفنية| شهيرة تثير الجدل مُجددًا.. وموعد خروج ميرهان حسين من محبسها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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