أنفقت كايلي جينر نجمة تليفزيون الواقع، ملايين الدولارات لكي تحوّل منزلها إلى مدينة ملاهي ضخمة ومبهرة من أجل الاحتفال بعيد ميلاد ابنتها ستورمي الأول.
وبلافتة كبيرة وضخمة وضِعت على المدخل تحت اسم “عالم ستورمي”، استقبلت كايلي الضيوف، وبجانب ذلك وضعت كايلي العديد من الألعاب الكبيرة مثل النافورة المتحركة وعربات الخيول بجانب الكثير من الألعاب.
بينما جاءت كعكة عيد الميلاد متحركة على شكل عربة خيول دوارة تحيطها الزهور الذهبية من كل جانب، بجانب تقديم حلوى على شكل وجه طفلتها الصغيرة.
وكانت قد رافقت كايلي جينر صديقها ترافيس سكوت خلال حفل توزيع جوائز الغرامي الـ62، المقام بمدينة لوس أنجلوس الأميركية.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور والفيديو: حفل خيالي وتكاليف بالملايين لعيد ميلاد طفلة كايلي جينر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.