زين عوض ضيفة مهرجان ضيافة دبي

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: أطلت النجمة الأردنية زين عوض كضيفة شرف في حفل مهرجان ضيافة بنسخته الثالثة في أتلانتس دبي إلى جانب نخبة من نجوم الفن في العالم العربي بينهم يللي كريم، سميرة سعيد، أيمن زيدان، صابر الرباعي، صابرين، رضوان المغربي، سيرين عبد النور، هيفاء حسين وهيا عبد السلام وآخرون. حيث عبرت عن سعادتها لتواجدها بهذا الحدث الجامع للنجوم، مشيرةً لأهمية المهرجان باعتباره علامة بارزة لدبي والخليج والمنطقة العربية على حد سواء. وأثنت على إهداء هذه النسخة منه لكوكب الشرق أم كلثوم كدليل على التقدير الكبير الذي يقدمه منظموه لأهل الفن العظماء.

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