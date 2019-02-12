حسام داغر يبدأ تصوير"زلزال"في نزلة السمان لرمضان المقبل

يخوض الفنان حسام داغر السباق الرمضاني المقبل بمسلسل "زلزال" بطولة النجم محمد رمضان ، وذلك بعدما شاركه من قبل في بطولة مسلسل "ابن حلال" ومسرحية "أهلا رمضان"، وهو العمل الذي يحتفل داغر ببدء تصويره مع فريق عمل المسلسل غدا الإثنين بنزلة السمان.

ومن المقرر أن يبدأ المخرج إبراهيم فخر تصوير المشاهد على طريقة الفلاش باك فى فترة التسعينيات، وتجمع المشاهد الأولى محمد رمضان وحلا شيحا.

وجاء الاستقرار على المخرج إبراهيم فخر بسبب حالة الانسجام التي تجمعه بالنجم محمد رمضان، ورغبة الفنان الجماهيري في العودة للأعمال الاجتماعية مرة أخرى، خاصة بعد النجاح الكبير للغاية الذي حققه الاثنان من خلال مسلسل "ابن حلال"، والذي شهد أولى البطولات المطلقة للفنان محمد رمضان.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا

- حسام داغر يبدأ تصوير مشاهده في "سرايا حمدين" خلال أيام

- حسام داغر يبكي بحرقة فوق جثمان صديقه عمرو سمير