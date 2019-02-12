أحمد صيام يشارك في مسلسل "زلزال" مع الفنان محمد رمضان

تعاقد الفنان أحمد صيام على المشاركة في مسلسل زلزال مع محمد رمضان ويبدأ الفنان أحمد تصوير مشاهده خلال أيام بعد إنتهاؤه من تصوير الجزء الثاني من أبو العروسة ويعود الفنان أحمد صيام لدراما رمضان بعد أن قدم مجموعة من الأعمال الدرامية في رمضان على مدار سنوات طويلة منها الحصان الأسود وحالة عشق ويلتقي أحمد صيام مع محمد رمضان لثالث مرة بعد أن أِترك معه في فيلم الكنز بجزأيه الأول والثاني للمخرج شريف عرفه قد يهمك أيضــــــــــــــــًا - الفنان أحمد صيام يقرّ بأنّه يحب أحمد حلمي ويحترم محمد صبحي - الفنان أحمد صيام ينتهي من تصوير فيلم "يوم العرض"

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