شكرا لقرائتكم خبر عن غدا تكريم العلايلى وحميدة وإلهام شاهين بحفل توزيع جوائز استفتاء السينما المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد توقف دام 20 عاما تقيم الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما في السادسة مساء غدا الأربعاء بسينما الحضارة بدار الأوبرا، حفل توزيع جوائز استفتاء السينما المصرية، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، وبحضور عدد من النجوم ، حيث قررت إدارة الجمعية اختيار الفنان عزت العلايلى "ضيف شرف" تلك الدورة، إضافة إلى تكريم الفنانين إلهام شاهين، بوسي، محمود حميدة، الكاتب بشير الديك، والمخرج علي بدر خان.

كما يحضر الحفل لجنة التحكيم التي تضم مدير التصوير سعيد شيمي رئيساً، وعضوية د.عصام الشماع، المؤلف ناصر عبد الرحمن، الناقد محمود عبد الشكور، الفنان أحمد وفيق، حيث تولت التحكيم بين الأفلام التي اختارها أعضاء الجمعية من كتاب ونقاد السينما الذين يبلغ عددهم 250 كاتب وناقد، ويتم منح هذه الأفلام السبعة شهادة تقدير وتميز لفوزها في الاستفتاء وهي "يوم الدين، تراب الماس، طلق صناعي، ليل خارجي، كارما، حرب كرموز، وورد مسموم".

أما بالنسبة للجوائز فحصد فيلم "يوم الدين" للمخرج أبو بكر شوقي جائزة أفضل فيلم، بينما حصل بطلا الفيلم نفسه راضي جمال والطفل أحمد عبد الحافظ على جائزة لجنة التحكيم الخاصة، كما حصل الفنان جلال العشري على شهادة تقدير خاصة عن دور الأب والد بشاى في فيلم "يوم الدين".

كما فاز مخرج الفيلم أبو بكر شوقي بجائزة أفضل إخراج عمل أول، وكذلك جائزة أفضل سيناريو، فيما حصل مروان حامد على جائزة أفضل إخراج عن فيلم "تراب الماس"، وعن الفيلم نفسه حصل الفنان ماجد الكدواني على جائزة أفضل ممثل دور أول.

فيما نال الفنان شريف دسوقي جائزة أفضل ممثل دور ثان عن فيلم "ليل خارجي"، وحصلت الفنانة غادة عبد الرازق على أفضل ممثلة دور أول عن فيلم "حرب كرموز"، بينما حصلت الفنانة دلال عبد العزيز على جائزة أفضل ممثلة دور ثان عن فيلم "كارما"، وفاز الفنان مصطفى خاطر بجائزة أفضل وجه صاعد رجال عن فيلم "طلق صناعي"، وميرهان مجدي على أفضل وجه صاعد نساء عن "ورد مسموم".

وجاءت جائزة أفضل تصوير مناصفة بين رءوف عبد العزيز عن فيلم "كارما"، وفيدريكوسيشكا عن فيلم "يوم الدين"، بينما حصل الموسيقار هشام نزيه على جائزة أحسن موسيقى تصويرية عن "تراب الماس"، وأفضل ديكور لمحمد أمين عن فيلم "طلق صناعي"، وأحسن مونتاج للمونتير باهر رشيد عن فيلم "حرب كرموز".

يشار إلى أن استفتاء السينما المصرية الذي تقيمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، عاد بعد توقف ما يقرب من عشرين عاما وتحمل جائزتها تمثال الملكة نفرتيتي.