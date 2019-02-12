شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو أثر غياب منى فاروق عن تصوير مسلسل قيد عائلى ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأزمة التي تعرضت لها الممثلة الشابة مني فاروق مؤخراً وكانت سببا في إلقاء القبض عليها، هل ستلقي بظلالها على صناع مسلسل "قيد عائلى" الجاري تصويره حالياً؟ حيث إنها تقدم ضمن أحداث المسلسل أحد الأدوار الهامة؟ أم أن الحل سوف يكون لدى مؤلف العمل بتعديل السيناريو ليتماشى مع غياب مني فاروق؟ أم أن الفترة التي تقضيها داخل محبسها ستكون قصيرة بحيث لا تؤثر على تصوير المسلسل؟ هذا ما سوف يظهر جلياً خلال الأيام المقبلة.

يذكر أن مني فاروق سبق لها الاشتراك بالتمثيل فى عدة أعمال هى كالتالى مسلسل "الأب الروحى" من خلال الجزأين الأول والثانى، كما شاركت فى مسلسل "رحيم" الذى عرض فى رمضان الماضى وحقق نجاحاً كبيراً، حيث لعبت فيه دور زوجة أخو ياسر جلال، بالإضافة إلى اشتراكها بمسلسل ظل الرئيس.

وتشارك حالياً فى مسلسل "قيد عائلى" بجانب عزت العلايلى وميرفت أمين وبوسى ونضال الشافعى، وعدد آخر كبير من النجوم، والجارى تصويره حاليا، للعرض خلال الموسم الشتوى الحالى.من إخراج تامر حمزة.