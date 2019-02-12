شاهد.. فى ساعة صور ابنة كلو كاردشيان تتخطى المليون likes على "انستجرام"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تهتم نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كلو كاردشيان بمشاركة مرتادي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير "انستجرام" بالكثير من صور ابنتها الوحيدة " ترو طومبسون" .
نشرت اليوم كلو كاردشيان البالغة من العمر 34 عام صورتين لـ " ترو " التي ظهرت بملابس باللون الوردي التقطتهم لها كلو بمناسبة 10 شهور على مجيء " ترو" للحياة .
حصدت صور الطفلة " ترو " خلال ساعة واحدة فقط أكثر من مليون likes ، و هو رقم ضخم في وقت قياسي .
ترو طومبسون (1)
ترو طومبسون (2)
صور ترو تحصد اكثر من مليون likes في ساعة واحدة فقط
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