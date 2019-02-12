- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ..يانى يصل أبو ظبى لإحياء حفل موسيقى فى عيد الحب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى الموسيقار العالمى يانى حفلا موسيقيا فى أبو ظبى، يوم الخميس المقبل، وتحديدا فى الخميس 14 فبراير "الفلانتين"،.
ونشر يانى، فيديو فور وصوله لأبو ظبى وعلق قائلا "وصلت لأبو ظبي .. من الرائع أن أكون هنا مرة أخرى .. لا يمكننى الانتظار لرؤيتكم في يوم عيد الحب"، كما عبر يانى عن سعادته بتواجده فى الامارات العربية المتحدة.
وكان يانى قد أحيا حفلا موسيقيا عالميا فى السعودية قبل أيام خلال مهرجان المناطيد المقام فى محافظة العلا بالمملكة العربية السعوديةحيث استقل منطادا ليحظى برؤية جمال الطبيعة الساحرة.
أثناء الفدييو الذى نشره يانى
يانى
يتناول قطعة شوكولاتة
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد ..يانى يصل أبو ظبى لإحياء حفل موسيقى فى عيد الحب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.