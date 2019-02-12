شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ..يانى يصل أبو ظبى لإحياء حفل موسيقى فى عيد الحب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى الموسيقار العالمى يانى حفلا موسيقيا فى أبو ظبى، يوم الخميس المقبل، وتحديدا فى الخميس 14 فبراير "الفلانتين"،.

ونشر يانى، فيديو فور وصوله لأبو ظبى وعلق قائلا "وصلت لأبو ظبي .. من الرائع أن أكون هنا مرة أخرى .. لا يمكننى الانتظار لرؤيتكم في يوم عيد الحب"، كما عبر يانى عن سعادته بتواجده فى الامارات العربية المتحدة.

وكان يانى قد أحيا حفلا موسيقيا عالميا فى السعودية قبل أيام خلال مهرجان المناطيد المقام فى محافظة العلا بالمملكة العربية السعوديةحيث استقل منطادا ليحظى برؤية جمال الطبيعة الساحرة.



أثناء الفدييو الذى نشره يانى



يانى