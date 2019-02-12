في ذكراه.. تعرف على قصة فيلم لم يكتمل لعلاء ولي الدين مع سلمى حايك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى حمزة:

ظلت مشاركة النجمة العالمية سلمى حايك في فيلم من بطولة الفنان علاء ولي الدين محل أقاويل عديدة، انتشرت قبل رحيل النجم الكوميدي عن عمر 40 عامًا في 11 فبراير 2003.

المخرج أحمد عاطف، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "الفيلم كان بعنوان (غرام في الكازوزة) من تأليف السيناريست ناصر عبد الرحمن، وإخراجي، وإنتاج مجدي الهواري الذي تحمس لفكرة أن تشارك النجمة العالمية سلمى حايك بالعمل".

وأضاف عاطف: "تواصلت مع مدير أعمالها عبر الإيميل، ووافقوا مبدئيًا على أن يتم إرسال نسخة مترجمة من السيناريو باللغة الإنجليزية، وللأسف تعثرت التجربة لأسباب لا أتذكرها حاليًا".

تدور أحداث الفيلم حول شاب رومانسي يعشق "سلمى حايك"، ينجح في إقامة علاقة معها عبر الإنترنت، لكنه يخدعها بأن يرسل لها صورة صديق له أكثر وسامة، ما يضعه في مأزق عندما تقرر زيارته في القاهرة.