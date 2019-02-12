صورة.. سعد الصغير يحتفل بعيد ميلاد نجليه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

حرص الفنان سعد الصغير على تهنئة نجليه "مودي" و"توتي" بمناسبة عيد ميلادهما، عبر صفحته الشخصية على "إنستجرام".

ونشر "سعد" صورة جمعته بهما، وكتب: "يارب احفظهم يارب، وأشوفكم أحسن ناس في الدنيا يارب عيد ميلاد توتي ومودي حبايب قلب بابا، أقسم بالله حياتي من غيركو ولا حاجة".

وتابع: "كل سنة وأنت طيب ياتوتي أنت ومودي وأشوفكم عرسان منورين كدا يارب وأفرح بيكم يارب كلكو بتكبرو قدام عيني سنهة ورا سنة وبنفضل صحاب وحبايب واخوات انتو ضهري وسندي في الحياة اللهم لك الحمد يارب".

يُذكر أن سعد الصغير شارك في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "30 ليلة وليلة". وهو عمل من تأليف بلال صبري، وإخراج إبرام نشأت.​