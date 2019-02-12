محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -بهاء حجازي: نشر الفنان أمير كرارة عبر حسابه الشخصي بموقع " تويتر" تغريدة صورة من كواليس مسلسل "كلبش3". وعلق أمير كرارة على الصورة: "سنغزو العالم، كلبش3 ". يُذكر أن الفنان أمير كرارة يقوم حاليًا بتصوير دوره في مسلسل " كلبش 3" من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي\

كانت هذه تفاصيل خبر صورة جديد من كواليس مسلسل "كلبش"3 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.