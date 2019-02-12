آثار الجدل بـ"نوح" وترأس تحكيم "مهرجان فينيسيا".. 10 معلومات عن دارين أرنوفسكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

يحتفل المخرج الأمريكي دارين أرنوفسكي بعيد ميلاده الـ50 هذا العام، وهو أحد أهم مخرجي السينما العالمية الذين قدموا أعمالاً سينمائية مميزة ومختلفة عن السائد.

ولد دارين أرنوفسكي في 12 فبراير عام 1969، في بروكلين بالولايات المتحدة الأمريكية.

عشق أرنوفسكي الفن والسينما منذ نعومه أظافره، واحترف رسم الجرافيتي كنوع من الفن المختلف، إلا أن قرر دراسة السينما في جامعة هارفرد بعد إنهاء فترة الثانوية، وفاز بالعديد من الجوائز خلال فترة دراسته.

بدأ أرنوفسكي مسيرته الفنية بإخراج عدد من الأفلام الروائية القصيرة، كانت بدايتها "Fortune Cookie" عام 1991، و"No Time" عام 1994، قبل أن يخرج أولى أفلامه الروائية الطويلة بعنوان "Pi" عام 1998، والذي نجح به في وضع بصمته كأحد أهم المخرجين الصاعدين في هوليوود. وهو الفيلم الذي فاز بالعديد من الجوائز منها "جائزة الإخراج" بفعاليات مهرجان صاندانس السنيمائي الدولي.

إليكم 10 معلومات عن دارين أرنوفسكي في عيد ميلاده:

1. اختير كأكثر مخرجي هوليوود الصاعدين بقائمة مجلة "People" عام 2005.

2. خطب النجمة رايتشل وايز ورزق منها ابنهما الوحيد "هنري" في مايو عام 2006، وانفصلا في نوفمبر عام 2010.

3. عضو لجنة تحكيم مهرجان صاندانس السينمائي الدولي عام 2001.

4. اعتذر عن إخراج فيلم الأبطال الخارقين "The Wolverine" عام 2013، لأن تصوير الفيلم تطلب مدة طويلة خارج الولايات المتحدة الأمريكية، رافضًا أن يبتعد عن أهله كل هذه الفترة.

5. ترأس لجنة تحكيم مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي عام 2011.

6. يفضل التعاون مع الموسيقار كلينت مانسيل في معظم أعماله السينمائية.

7. أعلن في تصريحات صحفية عن أمنيته في إخراج فيلم عن البطل الخارق "Superman".

8. أخرج 14 عملاً سينمائيًا، أشهرها "Requiem for a Dream" عام 2000، "The Fountain" عام 2006، "Black Swan" عام 2010، نهاية بفيلم "Mother" عام 2017.

9. أثار فيلمه "Noah" عام 2014 جدلاً كبيرًا، لتحريف بأحداث الفيلم عن الرواية الدينية لقصة النبي نوح.

10. ترشح لجائزة الأوسكار مرة وحيدة كأفضل مخرج عن فيلمه "Black Swan" عام 2010.​