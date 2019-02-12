بعد تخطيه مليار دولار.. "Warner Bros" تستعد للجزء الثاني من "Aquaman"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

أعلنت شركة "Warner Bros" المنتجة لفيلم الأبطال الخارقين "Aquaman" عن تحضيراتها للجزء الثاني، بعد النجاح العالمي الضخم الذي حققه العمل وقت طرحه نهاية العام الماضي، بإيرادات عالمية تخطت المليار دولار. ومن المقرر أن يشارك بالفيلم الجديد معظم فريق عمل الجزء الأول بالإضافة إلى نجوم جدد.

الفيلم تدور أحداثه حول شخصية "Aquaman" أحد أبطال عالم القصص المصورة الخاص بـ"DC"، ومملكته أطلانطس المفقودة. وقام ببطولته النجم الغجري جيسون موموا، وشاركه البطولة امبر هيرد، نيكول كيدمان، ويليام ديفو، وباتريك ويلسون.

وكشفت "DC" قبل أيام عن إنتاجها لفيلم منفرد لإحدى شخصيات الفيلم؛ "The Trench" إلا أنه لم يتم الإعلان حتى الآن عن فريق العمل أو موعد طرحه تجاريًا.

يذكر أن شركة "Warner Bros" تستعد لطرح عدد من الأفلام الخاصة بالأبطال الخارقين منها فيلم "Shazam" المقرر طرحه مطلع أبريل المقبل.