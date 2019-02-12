مؤلف "السبع وصايا" مع رانيا يوسف: "خمسة موا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

نشر السيناريست محمد أمين راضي، صورة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" مع الفنانة رانيا يوسف، في كواليس مسلسل "وبينا ميعاد" المقرر مشاركته ضمن الماراثون الرمضاني المقبل.

وعلق أمين راضي على صورته مع رانيا قائلاً "خامس عمل سوا ان شاء الله"، واختتم تعليقه بجملة الفنانة فيفي عبده الشهيرة "خمسة موا".

وتعاون راضي مع رانيا يوسف لأول مرة بمسلسل "نيران صديقة" عام 2013، مسلسل "السبع وصايا" عام 2014، وفيلم "من ضهر راجل" عام 2015.

يذكر أن رانيا يوسف تشارك في عدد من الأعمال السينمائية خلال الفترة المقبلة، منها فيلم "دماغ شيطان" والذي تتعاون فيه مع الفنان باسم سمرة للمرة الثانية بعد مسلسلهما "الدولي" والذي تم عرضه العام الماضي.

وفيلم "عش الدبابير"، ويشاركها البطولة نخبة من النجوم من بينهم سارة سلامة، نور فخري، مجدي كامل، أحمد سلامة، وصلاح عبدالله