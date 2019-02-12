أحمد سعد وسمية الخشاب في العراق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منال الجيوشي:

وصل الفنان أحمد سعد، وزوجته الفنانة سمية الخشاب، اليوم الثلاثاء، مطار أربيل في العراق، استعدادًا لإحياء حفل عيد الحب.

نشر سعد، عبر صفحته الرسمية على "إنستجرام"، مجموعة صور يظهر فيها استقبالهما بالمطار. وعلق: "ما شاء الله، استقبال حافل في مطار أربيل بالعراق".

ومن المقرر للفنان أحمد سعد أن يحيي حفلًا غنائيًا يوم 14 فبراير.​