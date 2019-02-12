آن هاثاواي وريبيل ويلسون لصتان محترفتان في "The Hustle"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

طرحت شركة "Metro- Goldwyn- Mayer" الإعلان الدعائي الرسمي لفيلم الكوميديا "The Hustle"، الذي تتشارك في بطولته النجمتان آن هاثاواي وريبييل ويلسون، وذلك ترويجًا لطرحه تجاريًا المقرر مطلع مايو المقبل.

أظهر الإعلان العديد من المشاهد والحوارات الكوميدية على طريقة أفلام "Ocean’s Eleven" الشهيرة.

الفيلم إعادة إنتاج لفيلم كوميدي بعنوان "Dirty Rotten Scoundrels" عام 1988. تدور أحداثه في إطار كوميدي حول لصتين محترفتين تشاركان بأحد الرهانات.

تشارك بطلتا الفيلم نخبة من النجوم الشباب والوجوه الشابة، منهم تيم بليك نيلسون، انجريد أوليفر، أليكس شارب، إيما ديفيس.

وهذه هي المرة الأولى التي تتعاون فيها نجمتا هوليوود معًا، إلا أن لكل منهما العديد من المشاريع السينمائية الناجحة لهما خلال السنوات الأخيرة، دعت شركة الإنتاج لاستغلال نجاحهما في فيلم سينمائي جديد.

اشتهرت ويلسون بمشاركتها في سلسلة أفلام الموسيقي والكوميديا "Pitch Perfect" عام 2012، بينما ظهرت هاثاواي في فيلم الكوميديا والتشويق "Ocean’s 8" الذي طُرح تجاريًا العام الماضي ونجحت فيه بشكل ملحوظ.

وتعيش ريبيل ويلسون حاليًا انتعاشة سينمائية، إذ يطرح لها بالتزامن مع عيد الحب فيلم الكوميديا والرومانسية "Isn’t It Romantic"، إلى جانب مشاركتها بطولة أحدث أفلام المخرج النيوزيلاندي، تايكا وايتيتي "Jojo Rabbit" وسط نخبة من نجوم هوليوود منهم سكارليت جوهانسون، ستيفن مارشينت، وسام روكويل. وهو العمل المقرر طرحه تجاريًا العام الجاري.