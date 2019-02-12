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هبة طوجي
وصلت المطربة اللبنانية هبة طوجي، صباح اليوم الثلاثاء، بصحبة الموسيقار أسامة الرحباني المشرف على أعمالها وذلك استعدادا لحفلها مساء الجمعة على مسرحالماركيه بالتجمع الخامس.
ومن المقرر أن تقدم أغنيات لسيد درويش وأغنيات من الفلكلور المصري بشكل موسيقي
كانت هذه تفاصيل خبر لأول مرة .. هبة طوجي تقدم أغنيات سيد درويش على مسرح الماركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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