شاهد.. سولاف فواخرجي ترتدي "الإسدال" في أحدث ظهور لها

سولاف فواخرجي كتبت_إسراء البيهوني نشرت الفنانة السورية سولاف فواخرجي، صورة لها على صفحتها الشخصية على موقع "إنستجرام"، وهي ترتدي "الإسدال" وعلقت قائلة: "مساكم محبة". "مساكم محبة". وتشارك سولاف فواخرجي في تصوير مسلسل "خط ساخن" المقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني المقبل. مسلسل "خط ساخن" من بطولة "حسين فهمي، صلاح عبد الله، نضال الشافعي، هيثم نجم وسهر الصائغ من تأليف فوزية حسين وإخراج حسني صالح".



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