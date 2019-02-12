ميريهان حسين تغادر سجن القناطر

ميرهان حسين كتبت_إسراء البيهوني غادرت الفنانة ميرهان حسين سجن القناطر ، وذلك بعد قضاء الحكم الصادر بحقها بتهمة القيادة تحت تأثير الكحول، بالأضافة بالتعدي بتهمة القيادة تحت تأثير الكحول، بالأضافة بالتعديعلى ضابط شرطة أثناء تأدية عملة. ومن المنتظر أن يتم الإفراج عنها بعد التوجه لقسم الهرم لإنهاء كافة الإجراءات.

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