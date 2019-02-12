صورة ارشيفية كتب - أحمد أيوب: احتلت الفنانة شيرين عبدالوهاب، قائمة الأكثر تداولا عبر موقع التدوين القصير "تويتر"، وذلك بسبب تصريحاتها في الحلقة الأخيرة من برنامج "تخاريف"، للإعلامية وفاء الكيلاني، على شاشة mbc. وفاء الكيلاني، على شاشة mbc. يُذكر أن الفنانة شيرين عبدالوهاب، قد طرحت فيديو كليب جديدة لها بعنوان" حبه جنة" الذى شاركها فيه زوجها الفنان حسام حبيب، حيث أنه تم عرضه من ضمن ألبوم" نساى" الذى طرحته منذ عدة شهور وحقق نجاحا كبيرا عبر مواقع الفيديوهات الشهير" اليوتيوب".

كانت هذه تفاصيل خبر شيرين عبدالوهاب الأكثر تداولًا عبر تويتر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.