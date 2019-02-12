بالفيديو.. صابر الرباعي يطرح أحدث كليباته

صابر الرباعى كتبت_إسراء البيهوني طرح المطرب صابر الرباعى عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، أحدث أغانيه "أين الذهب". أحدث أغانيه "أين الذهب". أغنية "أين الذهب" من كلمات الشاعر نزار قباني، وألحان الموسيقار د.طلال، وتوزيع يحيى الموجي. وكان تصوير الكليب قد استغرق تصويره 3 أيام في مدينة بيروت، وتولى مهمة إخراجه المخرج وليد ناصيف.



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