"اعرف الحكاية"..4 أطباق مكرونة عملت إيه في شاكيرا

المطربة العالمية "شاكيرا

كتبت_إسراء البيهوني

من المعروف عن المطربة العالمية "شاكيرا"، أنها واحده من أفضل فنانات العالم في الحفاظ علي رشاقتها، الأمر الذي جعلها واحدة من أجمل نساء العالم.

نشرت شاكيرا على صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير "انستجرام" مقطع فيديو قصير خلال

قيامها بعمل بعض التمرينات الرياضية لكي تحرق السعرات الحرارية الزائدة .

علقت شاكيرا البالغة من العمر ( 42 عاما) علي الفيديو فكتبت :" في محاولة لحرق 4 أطباق مكرونة تناولتها

الليلة الماضية، و هو ما يظهر حرصها الشديد على الحفاظ علي وزنها المثالي.