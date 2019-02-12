"اعرف الحكاية"..4 أطباق مكرونة عملت إيه في شاكيرا

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من المعروف عن المطربة العالمية "شاكيرا"، أنها واحده من أفضل فنانات العالم في الحفاظ علي رشاقتها، الأمر الذي جعلها واحدة من أجمل نساء العالم.
نشرت شاكيرا على صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير "انستجرام" مقطع فيديو قصير خلالقيامها بعمل بعض التمرينات الرياضية لكي تحرق السعرات الحرارية الزائدة .
علقت شاكيرا البالغة من العمر ( 42 عاما) علي الفيديو فكتبت :" في محاولة لحرق 4 أطباق مكرونة تناولتها
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