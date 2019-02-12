بصورة وتعليق .. ياسر جلال يتضامن مع منى فاروق

صورة ارشيفية

كتب - أحمد أيوب:

نشر الفنان ياسر جلال، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة له مع الفنانة منى فاروق وبذلك تضامن النجم مع الأزمة التي تتعرض لها بشأن الفيديو الإباحي مع المخرج خالد يوسف.

وعلق عليها كاتبة: "اتقو ربنا يا أخوانا.. منى فاروق وشيماء الحاج دول مش بس نجوم دول أخواتي ورغم أنه صعب حد ياخد دور في الأعمال سواء الدراما و السينما عاوز وسائط بس مش توصل للحاجات المخلة ف الأدب فتقوا ربنا صح انهم ارتكبوا خطأ بس دول بنات ناس

و عيلة محترمة".

وتابع: "في حديث للرسول صلى الله عليه و سلم بيقول ( من ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة) صدق رسول الله.. فحرام اللي بيحصل كده حرام عليكم عيب والله عيب الكلام ده".

الجدير بالذكر أن منى فاروق شاركت مع ياسر جلال في مسلسلي "ظل الرئيس، ورحيم" في العامين الماضيين وحققوا نجاحا كبيرا.

وانتهت نيابة أول مدينة نصر برئاسة المستشار أحمد لبيب وإشراف تامر العربي المحامى العام، أمس

الاثنين، من التحقيق مع منى فاروق والمتهمة الثانية شيما الحاج.

وكانت المتهمتان شيما الحاج ومنى فاروق وصلتا إلى محكمة مدينة نصر، وأخفيا وجهيهما عن الأنظار، وحاولتا التهرب من التصوير أثناء نزولهما من سيارة الترحيلات ودخولهما المحكمة للعرض على النيابة لاستكمال التحقيق، ومواجهتهما بفيديوهات جديدة في النيابة، وجدد قاضى المعارضات حبسهما لمدة 15يوما على ذمة التحقيقات.

وبدأت القضية بانتشار مقاطع إباحية على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والمواقع الإلكترونية، تظهر فيه الممثلتان منى فاروق وشيما الحاج عاريتين تمامًا ويقمن بممارسة الشذوذ مع أحد الرجال، ونظرًا لما تمثله هذه المقاطع من التحريض على الفسق والفجور وممارسة الشذوذ، تم تعقب المقاطع والتوصل للممثلتين وإلقاء القبض عليهما.