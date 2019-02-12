شكرا لقرائتكم خبر عن حسن الرداد يبدأ تصوير مسلسله بعد تغيير اسمه لـ "الزوجة الـ 18" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ الفنان حسن الرداد صباح اليوم الثلاثاء، تصوير أول مشاهد مسلسله الجديد "الزوجة الـ 18" فى أكتوبر، وذلك بعد تغيير اسمه، حيث كان يحمل عنوان "الابن الـ 13"، والعمل أشرف على كتابته أمين جمال، تأليف كل من محمد أبو السعد، خالد أبو بكر، وليد أبو المجد وإخراج مصطفى فكرى ومقرر عرضه فى شهر رمضان.

وشهد الأسبوعان الماضيان تحضيرات مكثفة من قبل القائمين على المسلسل خاصة وأنه تم الإعلان عن دخوله المنافسات الرمضانية فى وقت متاخر، ووقع الاخيتار على عدد كبير من الفنانين للمشاركين فى البطولة وهم ناهد السباعى، سلوى خطاب، هيدى كرم، شيماء سيف، ايناس كامل، بيومى فؤاد، محمود البزاوى، محمود الليثى، كوكى، ايه سماحة.

وظهر حسن الرداد فى رمضان الماضى بمسلسل "عزمى وأشجان" مع زوجها حسن الرداد وشارك فى بطولته سمير غانم، نسرين أمين، رجاء الجداوى، محمد ثروت، بدرية طلبة، ملك قورة، بيومى فؤاد، محمد سلطان وعدد من ضيوف الشرف تأليف محمد محمدى وأحمد محيى، ومن إخراج إسلام خيرى.