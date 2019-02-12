شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعة المقبلة.. آية عبدالله تحيى حفل ختام مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحيى المطربة آية عبدالله حفل ختام مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما في دورته الـ 67 يوم الجمعة المقبل وسوف يذاع على قناة نايل سينما والنيل الثقافية، وتقدم من خلاله عددا من أغانيها.

آية طرحت مؤخرا أغنية تحمل اسم "أنا صعيدية"، من كلمات وألحان الموسيقار فاروق سلامة، وتوزيع وهندسة صوتية أمجد سامى، ، وتعد هذه الأغنية الأولى التى تقدم فيها آية باللهجة الصعيدية.













وقدمت آية عددا من الأغنيات الناجحة من بينها دعاء "حبيبى يا رب"، والذى تم تقديمه بطريقة الفيديو كليب، والذى تم عرضه على قناة "مزيكا" طوال شهر رمضان الماضى.