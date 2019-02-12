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شكرا لقرائتكم خبر عن غادة إبراهيم: عمرى ما روحت مكتب المخرج الشهير واللى عنده فيديوهات يطلعها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة غادة إبراهيم إن كل ما نشر على بعض المواقع الإخبارية بشأن تورطها في فيديوهات فاضحة مع المخرج الشهير ليس له أى أساس من الصحة، خاصة أنها بعيدة عن مثل هذه الشبهات.
وأضافت "غادة" فى تصريحاتها لـ"الخليج 365" أنها طول مشوارها الفنى لم تقابل المخرج الشهير فى مكتبه، على الرغم من أنه كان صديقا مقربا لزوجها السابق، مشيرة إلى أنه مخرج متميز نالت أعماله إعجاب الكثيرين وشرف لأى فنانة أن تتعاون معه .
وأوضحت:" الناس معندهاش حاجة غير الكلام واللى عنده أى فيديوهات ليا يقدمها"، مضيفة أنها رشحت قبل ذلك لأحد أفلامه ولكن زوجها رفض تماما المشاركة فى أى عمل له .
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