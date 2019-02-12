شكرا لقرائتكم خبر عن أغانى جديدة لنانسى عجرم ومروى والشرنوبى بتوقيع خالد تاج الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح الشاعر خالد تاج الدين لـ"الخليج 365" أنه يتعاون مع عدد من النجوم فى أغانيهم الجديدة، حيث يتعاون مع عدد من نجوم الطرب فى ألبوماتهم المقبلة منهم، المطرب محمد الشرنوبي بأغنية من ألحان عمرو مصطفى.

وأضاف تاج الدين أنه يتعاون أيضاً مع النجمة نانسى عجرم بأغنية من ألحان وليد سعد، متمنياً أن تنال إعجاب الجمهور، كما يقدم أغنية أخرى مع المطربة مروة ناجى من ألحان وليد سعد.وأوضح أنه يتنظر أغنية جديدة في ألبوم المطربة نوال الزغبي من ألحان عمرو مصطفى.

يذكر أن الشاعر خالد تاج الدين قدم العديد من الأغانى الناجحة لكبار نجوم الغناء منهم عمرو دياب، ومحمد حماقى ، وإليسا، ونانسى عجرم ، وأنغام، وآمال ماهر.