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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
شارك الفنان سليمان عيد جمهوره بصورة قديمة له أثناء تأديته الخدمة العسكرية، عبر صفحته الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهر "عيد" في الصور وسط مجموعة من الجنود وكتب: "الملازم أول سليمان عيد مع أجدع جنود اللي كانوا بيلغوا إجازاتهم لما أكون نبطشي ورغم مرور أكتر من 25 سنه ما زلنا أصدقاء".
آخر أعمال الفنان سليمان كانت فيلم "الرجل الأخطر" بطولة الفنان سامح حسين، الذي عُرض في شهر يوليو الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد 25 سنة ... سليمان عيد ينشر صورة في الخدمة العسكرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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