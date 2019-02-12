إيشواريا راي ترفض العمل مع براد بيت والسبب الجرأة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 12 فبراير 2019 06:17 مساءً - ذكرت مصادر صحافية أنّ نجمة بوليوود آيشواريا راي Aishwarya Rai Bachchan رفضت دورًا مساعدًا في الملحمة التاريخية "تروي"، بطولة النجم براد بيت Brad Pitt، والذي تم عرضه بشاشات السينما عام 2004.



وأفادت التقارير أنّ إيشواريا رفضت دورًا محوريًّا في فيلم الحرب الملحمية الكبير، الذي أخرجه فولفغانغ بيترسن. وكان السبب المعلن في رفضها للعرض، هو عدم ارتياحها في تصوير مشاهد مشوقة وجريئة مع الممثل الرئيسي في الفيلم، براد بيت، لذلك رحب المنتج بالممثلة الاسترالية روز بيرن للعب الدور. تابعي ايضا: إيشواريا راي تصف هذا النجم بالكابوس



يشار إلى أنّ ملكة جمال العالم السابقة راي، تعدّ واحدة من المشاهير الذين تمكنوا بكفاءة من تقديم مشاريع فنية في بوليوود وهوليوود معًا.



وقدّمت العديد من أفلام هوليوود مثل "The Mistress of Spices " و "Provoke " و"The Last Legion " و "The Pink Panther 2". تابعي ايضا: إيشواريا راي تأسر القلوب في برومو فيلم "Fanney Khan"



مهنيًّا شوهدت إيشواريا آخر مرة على الشاشات العملاقة في فيلم " فاني خان " إلى جانب راجكومار راو Rajkumar Rao ، وتمت الإشادة بأدائها بشكل كبير، ولكنّ الفيلم لم يحقق نتائج مرجوة في شبّاك التذاكر. 5

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