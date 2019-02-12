محمد رمضان يُبرئ نفسه أمام عادل إمام

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قال الفنان المصري محمد رمضان، إنه يتعرض للعديد من الشائعات والأخبار الخاطئة خاصة تلك التي تختص بتصريحاته حول الفنان الكبير عادل إمام.

محمد رمضان، نفى خلال لقائه في برنامج «سهرانين»، مع الفنان أمير كرارة والمذاع عبر فضائية «on e »، قيامه بإزالة لافتة «الزعيم» عادل إمام من مسرح الهرم، وذلك بالتزامن مع عرض مسرحيته «أهلا رمضان».

وأضاف، أنه لم ينقطع عن المسرح منذ عام 2005 وقدم عدة مسرحيات بدءًا من مسرحية «قاعدين ليه» مع الراحل سعيد صالح، حتى «رئيس جمهورية نفسه» بالتزامن مع مسلسل «ابن حلال».

وتابع، أنه كان يقدم مسرحية «أهلًا رمضان»، بالتزامن مع تصويره فيلم «الكنز»، وكان من المقرر أن تعرض على مسرح قصر النيل، لكن الصدفة جمعته بمالك مسرح الهرم وليد صبري، الذي عرض عليه عرضها هناك، فرحب بالفكرة، لكون موقع مسرح الهرم أنسب للجمهور، وفي إعلانه عن المسرحية، قال إنها ستكون على مسرح الهرم، الشهير بمسرح «الزعيم»، فتم تحريف كلامه.

وأكد خلال اللقاء أنه يتعرض للشائعات منذ دخوله الوسط الفني، وجميع المقربين منه يعرفون مدى حبه لعادل إمام، فمن لا يحترمه لا يحترم مصر، ولم يقف نجم على خشبة مسرح الهرم إلا عادل إمام، وأنه تعلم منه الفن والتمثيل.