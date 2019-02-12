لأول مرة.. محمد صلاح يتحدى ميسي في إعلان جديد.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
ظهور أول لمهاجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري محمد صلاح مع نجم برشلونة الإسباني ومنتخب الأرجنتين ليونيل ميسي في إعلان تجاري جديد لشركة بيبسي العالمية
وتدور فكرة الإعلان الذي تبلغ مدته 30 ثانية، حول تنافس صلاح وميسي على آخر عبوة مشروبات غازية مستخدمين مهاراتهما الكروية في التسديد لكسب الرهان.
وكان كل من صلاح وميسي نشرا، منذ أيام، كواليس الإعلان التي ظهرت فيه مهاراتهما الفائقة في تصويب وتسديد الكرة.
ويتقاسم محمد صلاح صدارة هدافي الدوري الإنجليزي مع نجم مانشستر سيتي سيرجيو أجويرو، برصيد 17 هدفا لكل منهما.
بينما يحتل ميسي صدارة هدافي دوري الدرجة الأولى الإسباني برصيد 21 هدفا، وهو الفائز بالحذاء الذهبي الأوروبي للموس الماضي.
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