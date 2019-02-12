نانسي عجرم معجبة بكلمة السيدة ميشيل أوباما

اعادت النجمة اللبنانية نانسي عجرم نشر فيديو على حسابها الخاص عبر موقع تويتر من حفل توزيع جوائز الغرامي الموسيقية الذي أقيم ليل الاحد في لوس انجلوس.

الفيديو تضمن وقوف مجموعة من المشاهير والوجوه النسائية المعروفة على خشبة المسرح للحديث عن كيف غيرت الموسيقى حياتهن، وهن السيدة الأميركية الأولى السابقة ميشيل أوباما، والنجمات ليدي غاغا، جادا بينكيت سميث، جينفر لوبيز، اضافة الى مقدمة الحفل النجمة أليشيا كيز.

وقالت “أوباما” في الفيديو “سواء كنا نحب موسيقى الريف أو الراب أو الروك فإن الموسيقى تساعدنا على مشاركة مشاعرنا وأفراحنا وأتراحنا وآمالنا ومباهجنا… تسمح لنا بأن نستمع لبعضنا ونتقارب منبعضنا البعض”.

ويبدو ان “عجرم” أحبت ان تنشر كلمة السيدة اوباما حول الموسيقى على نطاق واسع في العالم العربي لذا قامت بإعادة نشر الفيديو على صفحتها، خاصة ان الموسيقى هي صلة الوصل بين كل الشعوب والثقافات، الموسيقى ترافق الجميع في كل المناسبات وتقرّب بين كل المجتمعات والحضارات.

نذكر ان نانسي طرحت برومو كليب “الحب زي الوتر” الذي سبق وصورته مع المخرجة ليلى كنعان على ان يبصر النور بالكامل قريباً.