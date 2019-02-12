شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان ونسرين أمين كلاكيت رابع مرة فى "زلزال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الفنانة نسرين أمين تصوير مشاهدها الأولى فى مسلسل "زلزال" مع النجم محمد رمضان، تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج ابراهيم فخر وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته حلا شيحة وماجد المصرى وحسام داغر، والمقرر عرضه فى شهر رمضان، لتسجل نسرين بهذا العمل تعاونها الرابع مع رمضان فى السينما والدراما.



نسرين امين ومحمد رمضان فى زلزال

والتقت نسرين ومحمد رمضان للمرة الأولى فى فيلم "احكى يا شهرزاد" للمخرج يسرى نصر الله عام 2009، وكان الثنائي فى بداياتهما الفنية وقتها وساهم الفيلم فى انطلاقتهما الفنية، وبعدها التقيا للمرة الثانية بعد 6 سنوات، فى السينما كذلك من خلال فيلم "شد أجزاء" عام 2015 حيث قدمت نسرين دور البطولة النسائية أمام رمضان فى العمل.



نسرين أمين ومحمد رمضان فى احكى يا شهرزاد

فى العام التالى 2016 تعاونت نسرين أمين مع محمد رمضان فى الدراما للمرة الأولى من خلال مسلسل "الأسطورة" وجسدت فيه شخصية شقيقة رمضان ضمن الأحداث، وحقق العمل نجاحاً كبيراً وقتها، وهذا العام يجتمع الثنائى فى الدراما مجدداً مجدداً فى زالزال" للعرض فى شهر رمضان القادمة.