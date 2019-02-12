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شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نيلها جائزة فى الـ Grammy كاردى بى تحذف حسابها على "انستجرام".. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذفت مطربة الراب الشهيرة كاردي بي حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وذلك بعد تلقيها عددا كبيرا من التعليقات السخيفة بعد فوزها بإحدى جوائز الـ Grammy لعام 2019 .
قبل أن تحذف كاردي بي حسابها الشخصي على "انستجرام" نشرت النجمة البالغة من العمر 26 عام " بوست" وضحت من خلاله مدى صعوبة عملها علي البومها " Invasion of Privacy "، والذي فازت به بجائزة جرامي لأفضل ألبوم Rap، حيث أكدت كاردي بي أنها ظلت في الاستوديو لمدة 3 أشهر ، ايضا لم تنم في منزلها في بعض الاحيان لمدة تصل لأربع أيام " .
يذكر أن كاردي بي اثارت الكثير من الجدل بإطلالتها في حفل توزيع جوائز " Grammy " لعام 2019 والمقام فى لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية حيث اختارت فستان ذو تصميم غريب من مجموعة تصميمات دار أزياء " Mugler " و تحولت إطلالة لمحط تركيز كل المعنيين بالأزياء والموضة من شتى أنحاء العالم .
كاردي بي
كاردي بي
كانت هذه تفاصيل خبر بعد نيلها جائزة فى الـ Grammy كاردى بى تحذف حسابها على "انستجرام".. اعرف السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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