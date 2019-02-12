شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نيلها جائزة فى الـ Grammy كاردى بى تحذف حسابها على "انستجرام".. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذفت مطربة الراب الشهيرة كاردي بي حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وذلك بعد تلقيها عددا كبيرا من التعليقات السخيفة بعد فوزها بإحدى جوائز الـ Grammy لعام 2019 .

قبل أن تحذف كاردي بي حسابها الشخصي على "انستجرام" نشرت النجمة البالغة من العمر 26 عام " بوست" وضحت من خلاله مدى صعوبة عملها علي البومها " Invasion of Privacy "، والذي فازت به بجائزة جرامي لأفضل ألبوم Rap، حيث أكدت كاردي بي أنها ظلت في الاستوديو لمدة 3 أشهر ، ايضا لم تنم في منزلها في بعض الاحيان لمدة تصل لأربع أيام " .

يذكر أن كاردي بي اثارت الكثير من الجدل بإطلالتها في حفل توزيع جوائز " Grammy " لعام 2019 والمقام فى لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية حيث اختارت فستان ذو تصميم غريب من مجموعة تصميمات دار أزياء " Mugler " و تحولت إطلالة لمحط تركيز كل المعنيين بالأزياء والموضة من شتى أنحاء العالم .



كاردي بي