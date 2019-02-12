شكرا لقرائتكم خبر عن الممنوع مرغوب .. أبو العروسة الحلقة 90 تريند بعد عدم عرضها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت الحلقة 90 من أبو العروسة الجزء الثانى، تريند محركات البحث على جوجل بسبب عدم عرضها في موعدها المحدد أمس الاثنين.

وقد انتهت حلقة ابو العروسة 89 على وجود خلافات بين شريف وشيري واستعداد ملاك للتقدم لخطبة الفتاة التي يحبها.

وتدور أحداث مسلسل "ابو العروسة" الجزء الثانى في إطار عائلى إجتماعى، ومن تأليف هاني كمال وإخراج كمال منصور، بطولة سيد رجب وسوسن بدر ورانيا فريد شوقي ونرمين الفقي ومدحت صالح وميدو عادل ومحمود حجازي وولاء الشريف وكارولين عزمي وصفاء الطوخي وأحمد صيام.